У Калуші відновили газопостачання

У м. Калуш Івано-Франківської області завершено ремонтні роботи на комунальному газопроводі середнього тиску та відновлено газопостачання 227 житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, аварію ліквідовано вчора о 16.30.

Як зазначають рятувальники, таким чином, газопостачання відновлено в будинки, де проживає 16 тис. 830 осіб, а також до трьох загальноосвітніх школи, трьох дошкільних закладів, музичної школи та дитячої поліклініки.

Як повідомлялось, через розгерметизацію газопроводу в Калуші на вул. В. Стуса увечері 12 квітня було припинено газопостачання низки об’єктів міста.