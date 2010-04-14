У Чернігові ініціюють прибирання берегів річки Стрижень

У Чернігові понад 20 громадських організацій виступили з ініціативою під час загальноміського суботника 17 квітня розчистити від сміття береги річки Стрижень.

Як передає кореспондент УНІАН, під час організаційної зустрічі заступник міського голови Оксана ТУНІК-ФРИЗ повідомила, що цю пропозицію громадськості підтримала міська влада.

"Моя тверда позиція – прибирати береги Стрижня треба. Якщо місто буде прибрано, якщо ви приведете дітей на берег річки і там буде чисто, то це варте нашої праці", - переконана заступник міського голови.

Про готовність співпрацювати з представниками громадських організацій заявив також начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Вадим АНТОШИН.

"Ми готові співпрацювати з кожним, хто виявляє ініціативу, завжди готові допомагати, якщо йдеться про намагання зробити Чернігів кращим", - підкреслив він.

В.АНТОШИН закликав усіх керівників громадських організацій, що прагнуть долучитися до прибирання берегів Стрижня, звертатися в управління або безпосередньо до нього, аби робота була скоординована та для кожної організації були виділені на березі річки сектори для роботи. Крім того, начальник управління ЖКГ пообіцяв усіх волонтерів забезпечити інвентарем, рукавичками і мішками для сміття.

Громадські організації Чернігова планують залучити на суботник понад 200 волонтерів.

Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ також позитивно оцінив зусилля громадських організацій, які долучаться до загальноміського суботника та приберуть береги Стрижня.

"Усі екологічні ініціативи громадськості ми підтримуємо і готові співпрацювати, щоб Чернігів був чистим, охайним, мав риси європейського міста", - заявив він.

Довідка УНІАН. Річка Стрижень – одна з малих річок Чернігівщини, притока Десни, довжиною понад 32 км, у тому числі у межах Чернігова – понад 8 км.