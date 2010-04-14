Французькі мусульмани їдять лише «правильний» фаст-фуд

Ще не вщухли у Франції дебати щодо носіння мусульманської хустинки у громадських місцях, вже розгорається новий скандал. Тепер політики обурені тим, що деякі заклади швидкого харчування переорієнтувалися на мусульман.

Мусульманська громада містечка Рубаї на північному сході Франції дуже чисельна і вже давно почала відстоювати свої права. Кілька десятиліть тому у цей промисловий регіон приїхали десятки тисяч мігрантів з мусульманських країн Північної Африки. Вони вже побудували свої мечеті й школи. Однак і досі почуваються дискримінованими.

У місцевому філіалі мережі швидкого харчування "Quick" Малек із задоволеним виразом обличчя жує гамбургер. «Нарешті можна їсти фаст-фуд без докорів сумління. Це добре. Нарешті життя у Рубаї покращується. Місто стає більш відкритим до мусульман», - вважає Малек. Тепер мусульмани ходять у "Quick" цілими сім’ями: адже вони можуть бути впевненими в тому, що всі страви приготовані з урахуванням принципів «Халал» - ісламської концепції, яка визначає «правильний» спосіб життя та, зокрема, приготування їжі. "Quick" гарантує - у цьому філіалі у жодній страві немає свинини, всі тварини були забиті, як вчить "Халал".

Загалом "Quick" має 360 філіалів по всій Франції. У восьми з них віднедавна продають виключно «ісламський» фаст-фуд. Менеджмент констатує зростання прибутків у цих філіалах. Алкоголю тут не продають, м’ясо закуповують лише у м’ясників-мусульман, які вбивають тварин за спеціальним ритуалом. З меню геть зникли такі страви як «бекон-бурґер», в яких була свинина.

На думку мера Рубаї Рене Вандірендонка, «халал-ресторани» - це вже занадто. «Треба зважати, щоб ми не почали дискримінувати тих, хто не є мусульманином. Було би правильніше продавати продукцію «халал» поряд зі звичайними стравами», - переконаний бургомістр. Політик-соціаліст вважає, що мережа ресторанів фаст-фуд «перегнула палицю», намагаючись скористатися з купівельної спроможності п’яти мільйонів французьких мусульман. Вандірендонк навіть подав позов до суду. Однак, згодом сам передумав судитися, коли на його підтримку відкрито виступили представники ультраправих партій.

Менеджмент "Quick" наполягає на своїй правоті, посилаючись на свободу підприємницької діяльності. Таку думку поділяють ліберали й "зелені". Зокрема європарламентарій Даніель Кон-Бендіт каже: зрештою є й чимало супермаркетів з кошерними продуктами, які нікого не дратують. Однак соціаліст Філіп Ле Бретон вважає, що йдеться не про підприємницькі свободи, а про свободу віросповідання. «Коли ми дискутуємо про те, чи має жінка право на людях носити паранджу, чи можуть фаст-фуди переходити на халал-бургери, я хочу нагадати про те, що ми - світська держава», - каже політик.

Поки політики переймаються релігійними свободами, акторці Бріджит Бардо болить за тварин. У своєму відкритому листі до менеджменту мережі швидкого харчування вона вказує на те, що "Халал" передбачає ритуальне забиття тварин, яке не відповідає жодним сучасним уявленням про гуманність. Тварині перерізають горло і вона при свідомості повільно помирає, стікаючи кров’ю.

Попри всі дискусії, "Quick" не збирається відмовлятися від «мусульманських» ресторанів – надто добре пішов бізнес. Байдуже, що навіть головний муфтій Парижа нагадав, що знущання над тваринами не має жодного стосунку до Корану.

“Німецька хвиля”