У Чернівцях можуть ввести комендантську годину для підлітків

На наступній сесії Чернівецької міської ради депутати розглянуть питання про запровадження у Чернівцях так званої «комендантської години» для неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, це пов’язано з тим, що у місті спостерігається тенденція до росту злочинності серед неповнолітніх.

За словами нового начальника управління МВС у Чернівецькій області Миколи ХАРАБАРИ, який взяв участь у роботі апаратної наради керівників структурних підрозділів міської ради, за три місяці цього року у Чернівцях неповнолітніми було скоєно 75 злочинів і майже стільки ж злочинів було скоєно проти них. Переважна більшість з цих злочинів скоєно у розважальних центрах у вечірній та нічний час. Так, за участю неповнолітніх скоєно 2 розбійних напади, 14 пограбувань, 12 крадіжок, 16 хуліганських вчинків з нанесенням ушкоджень середньої тяжкості.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі чернівецької міськради, М.ХАРАБАРА висловив надію, що депутати міської ради, “вже ближчим часом” ухвалять рішення про обмеження перебування неповнолітніх без нагляду дорослих на вулицях міста, у розважальних закладах у вечірній та нічний час, що дасть можливість правоохоронцям «активніше протидіяти підлітковій злочинності та посилити відповідальність батьків за виховання своїх дітей».

Як повідомляв УНІАН, минулого року депутати Чернівецької обласної ради вже ухвалили рішення, яким запровадили так звану «комендантську годину» для підлітків – з 23.00 – на всій території регіону, окрім міста Чернівці.