Уряд планує підвищити розміри трудових пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

«Сьогодні розглянемо питання підвищення з 1 березня 2010-го року розмір раніше призначених трудових пенсій», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, відповідне рішення стосуватиметься понад 1 млн. пенсіонерів.

Водночас М.АЗАРОВ підкреслив, що ключовим завданням залишається підготовка проекту державного бюджету на 2010-й рік. «Ми ретельно та уважливо звіряємо параметри кошторису держави і зараз, в першу чергу, шукаємо найкращий баланс між соціальним захистом і вимогами розвитку», - повідомив він.