У Севастополі вдвічі підвищили тарифи на ЖКП для населення

Севастопольська міська рада в середньому вдвічі підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, перед ухваленням рішення депутати заслухали інформацію про підсумки діяльності робочих комісій міськради, які вивчали впродовж місяця питання, пов`язані з собівартістю послуг, що їх надають комунальні підприємства населенню.

(Як повідомляв УНІАН, за останні два роки міська держадміністрація неодноразово пропонувала міськраді підвищити комунальні тарифи, але остання тривалий час ігнорувала звернення виконавчої влади міста з цього питання, не розглядала їх, а півтора роки тому ухвалила рішення про введення мораторію на підвищення тарифів для населення. У вересні 2009 року тодішній голова міської держадміністрації Сергій КУНІЦИН підписав наказ, відповідно до якого комунальні тарифи було піднято в середньому в 2,5-3 рази. Тим часом 24 березня 2010 року Севастопольський апеляційний адміністративний суд ухвалив відмінити цей наказ. 12 квітня 2010 року новий голова міської держадміністрації Валерій САРАТОВ підписав наказ про відміну підвищення комунальних тарифів).

Згідно з прийнятим 13 квітня цього року рішенням міськради, тариф на квартплату становить 1,36 грн. за 1 кв.м. (раніше він становив 58 коп. за 1 кв.м., а тариф, затверджений у вересні минулого року наказом С.КУНІЦИНА, - 1,51 грн. за 1 кв.м.). Послуги водопостачання і водовідведення тепер становитимуть 4,8 грн. за 1 куб. м. (досі було 3 грн. за 1 куб.м., тариф від С.КУНІЦИНА - 6,2 грн. за 1 куб.м.). При оплаті теплової енергії депутатським рішенням вводиться цілорічна абонентська плата в розмірі 1,51 грн. за 1 кв.м., а в опалювальний сезон абоненти додатково платитимуть 2,37 грн. за 1 кв. м., тобто загалом 3,88 грн. за 1 кв.м. (Тариф від 2006 року становив 1,19 грн. за 1 кв.м., а тариф, встановлений наказом С.КУНІЦИНА становив 5,57 грн. за 1 кв.м.).

Фракції міськради «Трудовий Севастополь» (фракція комуністів) і «Народна опозиція» (фракція ПСПУ) голосували проти затвердження нових тарифів.