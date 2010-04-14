Уряд таки підвищив на 1,1% трудові пенсії

Уряд з 1 березня підвищив на 1,1% трудові пенсії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Виходячи з розміру пенсії, яку людина отримує, буде збільшено на коефіцієнт 1,011, тобто це буде збільшено на 1%. Збільшення не велике, але це виконання зобов’язань, які існують по чинному законодавству», - сказав В.НАДРАГА.

Водночас, міністр підкреслив, що після затвердження державного бюджету на 2010 рік в Україні відбудеться більш істотне збільшення соціальних виплат. «Більш суттєве збільшення відбудеться після ухвалення державного бюджету на 2010 рік, відповідно до якого будуть включені соціальні стандарти і відповідним чином буде зроблено перерахування пенсій з 1 січня поточного року», - пояснив він.

За словами В.НАДРАГИ, бюджет Пенсійного фонду передбачає можливість збільшення пенсій з 1 березня. «У бюджеті Пенсійного фонду на ці цілі передбачено 369 млн. грн.», - уточнив міністр.