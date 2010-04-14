У Кіровоградській області картопля подешевшала на 41%

У Кіровоградській області в березні 2010 року індекс споживчих цін склав 100,6%, з початку року – 104,8%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Кіровоградській області.

Згідно з повідомленням, в порівнянні з лютим у березні 2010 року подешевшали продукти харчування і безалкогольні напої. Найістотніше знизилася вартість картоплі – на 41,4%, цукру – на 28,8%, овочів – на 20,7%, молока – на 10,9%. Водночас, фрукти подорожчали на 5,9%.

На 0,1-4,8% подешевшали хліб і хлібопродукти, молоко, яйця, риба і рибопродукти, масло, макаронні вироби, сир. Одночасно, на 0,1-9,8% подорожчали м`ясо, м`ясопродукти, кондитерські вироби з муки і цукру, яйця.

Алкогольні напої і тютюнові вироби зросли в ціні на 2,6%.

Тарифи на житлі, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,5% за рахунок підвищення квартирної плати на 3,3%.

У сфері охорони здоров`я зафіксовано зниження цін на 2,1% за рахунок здешевлення фармакологічної продукції на 3,6%, амбулаторних послуг – на 0,3%.

Зниження цін в транспортній сфері в цілому на 0,9% зумовлено здешевленням паливно-мастильних матеріалів на 3,5%.

За звітний період послуги зв`язку в області подорожчали на 7,3%.