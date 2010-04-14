На Вінниччині зменшилася кількість вільних робочих місць

У Вінницькій області кількість вільних робочих місць, дані про наявність яких надійшли до центрів зайнятості від підприємств, організацій і установ упродовж січня-березня 2010 року, зменшилася, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, на 1,6 тисячі, або на 18,3% - до 7 тисяч.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі статистики, моніторингу і прогнозування Вінницького обласного центру зайнятості.

Станом на 1 квітня 2010 чисельність тих, хто перебуває на обліку в службі зайнятості, становила 28 тис. чоловік, у середньому на одну вакансію претендувало 18 чоловік (рік тому на обліку було 43,2 тис. чоловік, на одне робоче місце претендували 24 людини).

У загальній кількості безробітних переважає сільське населення - 16,9 тис. чоловік, або 60% (на 1 квітня 2009 року - 26,8 тис., або 62%).

Всього впродовж січня-березня на обліку перебувало 38,8 тис. чоловік, із них за сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 4,9 тис. чоловік; проходили професійне навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації 3,1 тис. чоловік; брали участь в оплачуваних громадських роботах 2,1 тис. чоловік; охоплено профорієнтаційною роботою 35,5 тис. чоловік.

Кожні дев`ять з десяти безробітних, які перебували на обліку, одержували допомогу з безробіття. Середній розмір її збільшився, порівняно з минулим роком, з 570 до 635 грн., або на 11,3%.

Порівняно з січнем-березнем 2009 року, цього року питома вага роботодавців, потребу яких в робочій силі задоволено центрами зайнятості, зросла з 68 до 75%, питома вага укомплектованих вакансій у загальній їх кількості - з 51 до 59%, середня тривалість укомплектування вакансій - з 7 до 6 календарних днів.