«Укрзалізниця» підтримує продаж залізничних квитків за паспортами
Буде більше порядку
«Укрзалізниця» підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України про відновлення продажу залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв`язку з дедалі частішими випадками міжнародного тероризму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Дніпропетровській області генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.
За його словами, продаж квитків за паспортами означає більше порядку на залізницях і менше зловживань з квитками.
М.КОСТЮК відзначив, що «Укрзалізниця» дедалі активніше поширює технологію продажу електронних квитків, які пасажири викуповують за пред`явленням паспорта.
Він наголосив, що питання відновлення продажу іменних залізничних квитків нині в процесі вивчення. Остаточне рішення, за його словами, буде ухвалено спільно МВС і «Укрзалізницею» впродовж 1-2 місяців.
«Після цього рішення буде передано на затвердження уряду», – сказав гендиректор «Укрзалізниці».
Нагадаємо, «Укрзалізниця» відмінила продаж квитків за паспортами чи іншими документами, що засвідчують особу, в листопаді 2007 року.