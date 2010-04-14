В Україні забракували майже 5% плодоовочевих консервів

Фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України впродовж I кварталу 2010 року перевірили 730,358 туб плодоовочевих консервів (1 туб – 1000 умовних банок консервів, вага однієї умовної банки становить близько 350 г) на суму 402 тис. 489 грн. Нормативній документації (НД) не відповідало 36,184 туб (4,95% перевіреної продукції) на суму 83 тис. 126 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, продукція не відповідала вимогам НД за органолептичними показниками. Це порушення було виявлене у 7,7% підприємств-порушників. За фізико-хімічними показниками – у 15,3%. Сертифіката відповідності не було в 7,7% підприємств-порушників. Порушення також стосувалися дотримання рецептури (7,7%), метрологічних норм і правил (7,7%) та маркування продукції (77 %).

Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України бракували продукцію через недоліки підготовки виробництва, незадовільний технічний контроль на підприємствах, невідповідність технічної документації, незадовільний контроль засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

На одному із дніпропетровських підприємств фахівці Держспоживстандарту перевірили «Салати фруктово-овочеві». Через занижену масу продукції (фактично 180-185 г замість не менше 191 г), порушення вимог маркування (відсутня інформація про наявність чи відсутність ГМО) підприємство отримало приписи про усунення недоліків та про заборону реалізовувати два види продукції. Відповідальну особу було притягнуто до адміністративної відповідальності. Сума штрафів склала 1 тис. 312 грн.

Загалом протягом І кварталу 2010 року фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України заборонили реалізацію 17 партій продукції на 8 плодоовочевих підприємствах та 13 найменувань продукції на 7 підприємствах. Було складено 7 протоколів про адміністративні порушення, а до 10 підприємств застосовано штрафів на загальну суму 11 тис. 909 грн. за реалізацію неякісної продукції.