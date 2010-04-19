Китайські товари найнебезпечніші для споживачів

Європейська комісія назвала небезпечними для споживачів 1993 товари, причому 60% з них китайського походження. Такі дані наводять на офіційному сайті Єврокомісії.

Сама Європа виготовляє 20% всіх небезпечних товарів. Кількість небезпечних товарів з Росії складає 0,1%.

Список неякісних товарів очолили іграшки, 26% скарг припадали саме на них. У 2009 році список товарів, заснований на даних системи швидкого обміну інформації про небезпечну непродовольчих товарів RAPEX, збільшився в порівнянні з показником 2008 роком на 7%.

Система RAPEX почала функціонувати в 2004 році. З моменту її запуску кількість товарів, визнаних небезпечними, збільшилася в 4 рази.

У повідомленні комісії наголошують, що збільшення неякісної продукції в рейтингу RAPEX пов`язане із зростанням поінформованості споживачів про стандарти якості і безпеки товарів.

Lenta.ru