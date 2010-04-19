На Тернопільщині на одне робоче місце претендує 13 осіб. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного центру зайнятості, це майже на 40% менше, ніж станом на 1 квітня 2009 року, коли на одне робоче місце претендувала 21 особа. Станом на 1 квітня 2010 року найбільше навантаження спостерігається у Козівському районі – 48 осіб, Борщівському – 44, Бучацькому – 34, Бережанському – 28, Зборівському - 27, Збаразькому – 26 та Заліщицькому – 22.

На 1 квітня 2010 року актуальними були 1,247 тис. вакансій, з них для робітників – 543, для службовців – 462, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки, – 242, в тому числі для працівників сільського господарства – 188, для інвалідів – 265.

З початку 2010 року від 1 тис. 825 роботодавців області отримано інформацію про наявність 6 тис. 259 вільних робочих місць. В цілому по області в результаті негативних наслідків фінансово-економічної кризи кількість вакансій, порівняно з відповідним минулорічним періодом, зменшилась на 18,7%. При цьому 245 заявлених протягом звітного періоду вакансій (3,9%) були із заробітною платою, яка менша від мінімального розміру, 1617 вакансій (25,8%) – з мінімальною заробітною платою, 5627 (89,9%) – нижче середньої зарплати по області, яка в лютому 2010-го склала 1,431 тис. грн. і вже тривалий час залишається найнижчою в Україні.

Загалом з початку року кількість безробітних на Тернопільщині зросла на 6,2% і станом на 1 квітня 2010 року становить 15 тис. 631 осіб.