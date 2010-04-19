В автовласників Херсона просять гроші на ремонт доріг

Мерія Херсона пропонує місцевим автовласникам внести кошти до цільового фонду міської ради з ремонту та реконструкції об’єктів дорожнього господарства.

Як зазначається в звернені, розповсюдженому в місцевих ЗМІ, за розрахунками спеціалістів, відновлення (поточний ремонт) 1 кв. м доріг з асфальтовим покриттям коштує 130 грн. В Херсоні 2 млн. 200 тис. кв. м доріг з твердим покриттям, 20% з них, а це 440 тис. кв. м, потребують поточного ремонту.

В документі вказано, що проблема відновлення доріг ускладнюється відсутністю в країні державного бюджету. В свою чергу міською радою передбачено кошти на здійснення робіт з ремонту дорожнього покриття, однак бюджетного фінансування вкрай недостатньо, адже обсяги пошкоджень є надто значними.

«Згуртувавшись, ми зможемо вирішити цю проблему. Адже кошти до створеного фонду може внести кожен бажаючий автовласник – фізична або юридична особа» - йдеться у зверненні до городян.

Також в звернені наводиться приклад Німеччини, де муніципалітет міста Нідерциммерн почав розпродаж ям на дорогах, а зібрані кошти будуть спрямовані на ремонт шосе, що постраждало під час зимових холодів.

Закінчується звернення реквізитами рахунку в місцевому держказначействі, куди всі охочі можуть перераховувати кошти вказуючи призначення платежу: ремонт та реконструкція дорожнього господарства.