Суд розпочав банкрутство «Пузатої хати»
13:18, 19 квітня 2010Права споживачів
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Мережа нараховує 30 ресторанів
Господарський суд Києва почав банкрутство компанії "Пузата хата", що володіє однойменною мережею ресторанів. Про це пише "Коммерсант-Украина".
Розпорядником майна призначений арбітражний управляючий Вячеслав Лецкан.
Письмові заяви з вимогами до боржника, заяви про ухвалення участі в санації підприємства можуть подаватися до Господарського суду Києва протягом 30 днів з дня публікації повідомлення - з 19 квітня.
Як вже повідомлялося, в даний час мережа "Пузата хата" налічує більше 30 ресторанів.
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