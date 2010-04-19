ЄС збирає термінову нараду щодо повітряного сполучення

Міністри транспорту країн Європейського Союзу збираються провести термінові переговори щодо шляхів вирішення кризи повітряних перельотів, заборонених через хмару вулканічного попелу в небі над Європою.

Про це повідомляє українська служба радіо Бі-Бі-Сі.

Згідно з повідомленням, за 5 днів призупинення повітряних перевезень не змогли вилетіти понад 6,8 мільйонів пасажирів.

Комісар ЄС із питань транспорту Сіїм КАЛЛАС говорить: "Ми не можемо просто сидіти й чекати, поки хмара попелу розвіється".

Країни, де закрито повітряний простір:

Австрія, Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Британія.

Країни, де частково закрито повітряний простір:

Болгарія (Софія й Пловдів працюють), Франція (південні аеропорти працюють), Італія (північний повітряний простір має відновити роботу з 5 години ранку в понеділок), Норвегія (більшість аеропортів працюють), Польща (кілька аеропортів, включно з варшавським, відкриті), Швеція (північні аеропорти відкриті).

Країни, де польоти не скасовано:

Греція, Литва, Португалія, Росія, Туреччина, Україна, Іспанія.