У Таджикистані влада обмежує використання мобільного зв'язку

У Таджикистані за вказівкою президента почалася кампанія з обмеження використання мобільних телефонів, передає Радіо «Свобода».

Повідомляють, що у столиці країни Душанбе демонтують рекламу операторів стільникового зв`язку, а на телебаченні показують сюжети, в яких стверджують, що використання мобільних телефонів шкодить здоров`ю.

Минулого тижня президент Емомалі РАХМОН заявив, що жителі Таджикистану витрачають дуже багато грошей на оплату мобільного зв`язку - близько 10 доларів на місяць за середньої зарплати 80 доларів.

Раніше Е.РАХМОН заборонив, "з метою економії", проведення випускних балів у школах, пишних весіль і похоронів, а також у зв`язку з кризою радив запастися продуктами на два роки вперед.