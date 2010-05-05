У Криму відкрили курортний сезон

Офіційне відкриття курортного сезону пройшло 1 травня в Криму.

Цього року влада обіцяє відпочивальникам безплатні пляжі загального користування - Рада міністрів Криму заборонила брати гроші за прохід до моря. Вартість відпочинку збільшилася порівняно з минулим роком у середньому на 15% - подорожчали енергоносії і продукти, кажуть чиновники. Зростання здебільшого стосуватиметься відпочинку в пансіонатах класу «економ» і середнього цінового сегменту, вартість елітного відпочинку майже не змінилася, повідомив днями кримський міністр курортів і туризму Сергій КИРИЛЕНКО.

«Певне подорожчання на туристичні послуги спостерігається - але воно спостерігається у всьому світі. Ціни не можуть не зростати, бо ми перебуваємо в постійно змінюваних економічних умовах», - заявив заступник голови асоціації «Туристичний актив Криму» Вячеслав ХАЧАТУРЯН телефоном кореспондентові УНІАН.

На думку експерта, в автономії нинішнього курортного сезону може збільшитися кількість відпочивальників з Росії.

«Те, що сезон буде успішним, було ясно ще в березні на туристичних виставках, особливо в Москві і Мінську. Представники туристичних компаній заявляли: працювати з Кримом стало комфортніше. На Крим покладають великі сподівання саме в плані потепління відносин (між Україною і РФ). Люди вважають, що Крим буде привітнішим», - відзначив В.ХАЧАТУРЯН.

«Зближення двох країн зіграло певну роль. До нас почали краще ставитися російські туроператори і самі росіяни», - погоджується прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

За офіційними даними, торік у Криму відпочили п`ять мільйонів людей - на 700 тисяч менше, ніж у 2008-му.