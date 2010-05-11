В Україні від 40 до 70% тіньового алкоголю

Обсяг ринку нелегального алкоголю, за оцінками опитаних тижневиком «Дзеркало тижня» експертів, становить від 40% до 70% всього ринку алкоголю в країні.

Суть проблеми – в промислових масштабах виробництва дешевого контрафактного алкоголю, в чому зацікавлені й контролюючі органи, пише видання (№ 17, 30 квітня - 14 травня).

Тільки в Києві та області відкрита роздрібно-оптова торгівля горілкою за цінами вдвічі нижчими рівня, затвердженого Кабміном, широко поширена мінімум на п`яти ринках, і її обороти колосальні. Щоб переконатися в масштабах цього явища в країні, досить набрати в пошукачі словосполучення «купити дешеву горілку». За мінімальну роздрібну ціну (12 грн.) на оптовій основі можна придбати три пляшки, зазначають експерти.

Як пише газета, приголомшливо низькі ціни на алкоголь в Україні пояснюються існуванням сірого ринку, який неофіційно визнається владою. Судячи з того, що продаж контрафактного алкоголю здійснюється відкрито й вільно, податкові органи, МВС і СБУ в цьому зацікавлені. Такі ціни можливі тільки при промислових масштабах виробництва, без сплати будь-яких податків, при використанні дешевого нелегального спирту й при пайовій участі влади.

При цьому рівень прикриття настільки високий, що будь-якого розслідування організатори не побоюються. Як сказали виданню учасники ринку, Україна поділена навпіл між двома угрупуваннями, й сторони не порушують межі сфери діяльності один одного. Так, найбільші виробники алкоголю знаходяться у складі обох найбільших політичних партій - БЮТ і Партії регіонів.

При цьому горілочники-«регіонали» під приводом поповнення бюджету активно лобіюють підвищення цін на алкогольні акцизи, що принесе їм надприбутки. Тим часом, на думку експертів, проблема полягає в тому, що ще не навчилися збирати той акцизний збір, який існує, - зараз він збирається всього лише на 30-40%.