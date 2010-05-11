ДАІ виявила понад 2,2 тис. незаконно переобладнаних авто

Державтоінспекція під час цільових профілактичних заходів під умовною назвою "Форсаж", що тривали 14-22 квітня, виявила понда 2,2 тисячі незаконно переобладнаних транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у ході проведення заходів працівники ДАІ виявили 2278 фактів порушень Правил дорожнього руху водіями таких транспортних засобів, у тому числі: 184 - керування транспортними засобами у нетверезому стані, 802 - перевищення швидкості та 68 - створення аварійної ситуації.

Крім того, виявлено 2257 фактів керування транспортними засобами, що незаконно переобладнані, з них 150 - переобладнання ходової частини, 311 - зміни кузовної частини, 1741 - обладнання прямоточними глушниками.

Також проведено перевірки 1316 організацій та установ автосервісу, серед них 240 таких, що переобладнують транспортні засоби, маючи відповідні дозволи для здійснення цієї діяльності. Було виявлено 210 підприємств, що надавали послуги з переобладнання транспортних засобів поза правовим полем. Найбільше установ автосервісу, що здійснювали незаконне переобладнання, виявлено у Київській, Запорізькій та Чернівецькій областях.