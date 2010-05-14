ТМ "Стожар" підбила підсумки акції «СтоЖарких днів»

В Україні завершилася акція «СтоЖарких днів», яку проводила ТМ «Стожар» і яка тривала з 15 грудня 2009 р. до 15 березня 2010 р. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії-організатора, вже підбиті підсумки акції та визначені переможці.

Головний приз – 5 путівок до Єгипту – виграли Наталя Крайнова (м. Чернівці), Аліна Братченко (м.Торез, Донецька обл.), Світлана Прохоренко (м.Черкаси), Наталя Іловченко (м.Сімферополь), Дмитро Семенец (м. Харків).

Інші переможці отримали млинниці та фритюрниці.

Нагадаємо, що для участі в акції необхідно було протягом акційного періоду придбати пляшку соняшникової олії «Стожар» об’ємом один літр з позначкою «Акція», знайти під захисною мембраною зображення призу: пальму (під зображенням пальми мають на увазі путівку до Єгипту), фритюрницю або млинницю та звернутись за телефоном гарячої лінії 0 800 50 98 10. Гаряча лінія працювала цілодобово і всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні.

Довідка УНІАН. Рафіновану соняшникову олію ТМ «Стожар» випускають на виробничих потужностях Приколотнянського олійноекстракційного заводу, який розташований у Харківській області. У 2003 р. на заводі побудували новітній технологічний комплекс з рафінування рослинних олій на базі комплектної лінії устаткування шведської компанії Alfa Laval, світового лідера з розробки і впровадження у виробництво технології рафінування олій. Нині цей комплекс є одним з кращих в Європі та країнах СНД. Спеціальна технологія дозволяє досягнути високого ступеня очищення рослинних олій, відсутності канцерогенів, що в свою чергу гарантує безпеку їжі, що готується за високих температур, знижує втрати в процесі смаження та дозволяє зберігати природний вміст вітаміну Е. Олія не пригорає і не піниться.

Приколотнянський ОЕЗ – єдине в Україні підприємство, де завдяки використанню технології глибокого м`якого очищення Soft Column виготовляється рафінована олія ТМ «Стожар».