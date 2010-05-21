Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО позитивно оцінює підвищення акцизів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

“Коли ми рахували підвищення акцизів, то враховували, що вони не мають бути вищими, ніж у Росії й Білорусії – країнах, із яких йшла б контрабанда, якби ми підвищили акцизи. У мене питання, чому на алкоголь, тютюн ми не можемо підвищити акцизи до їх рівня? На горілці завжди будувався бюджет”, - зазначив він.

С.ТІГІПКО також повідомив, що підвищення акцизів на воду не є значним і держава повинна одержувати кошти від використання природного середовища. Крім того, він відзначив, що в уряді було вивчено питання підвищення акцизів на паливо.

“Ми подивилися, яка додана вартість в Росії й Білорусії у трейдерів, які продають бензин. У нас вона найбільша. Роздрібні продавці бензину в Україні заробляють більше за всіх. Ми сказали: шановні, можна трохи поділитися з державою”, - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що дефіцит бюджету у нас був на рівні 9,2%, зараз він на рівні 5,3%. “Як державі вийти на збалансований бюджет? Якщо ми не збалансуємо бюджет, то можна чекати системних проблем”, - сказав віце-прем`єр.

Він також зазначив, що держава не підвищує податки на необхідні продукти.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)».

Законом підвищується акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг

Крім того, цим законом скасовано ПДВ при імпорті природного газу.

Також законом підвищено акцизні ставки на тютюн і спиртні напої. Крім того, підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв. Зокрема, передбачається, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр і підземних вод – 25 грн. 20 коп.

Крім того, передбачено, що норми закону мають реалізовуватися «без підвищення роздрібних цін на товари і послуги».

Нові акцизи набувають чинності з 00:00 наступного дня після його публікації в офіційному виданні парламенту газеті «Голос України». До цього закон має підписати Президент України.