У Тернополі зменшили кількість тролейбусних маршрутів

У Тернополі з 1 червня зменшили кількість маршрутів тролейбусів.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник міського управління транспорту і зв`язку Степан ФРОНЦ, рішення реорганізувати 3 з 8 діючих маршрутів зумовлене тим, що не всі вони були ефективні.

«Оптимальна періодичність курсування тролейбусів на маршруті – 5-7 хвилин. Проте у нас були маршрути, яких пасажирам доводиться чекати на зупинці більше 20 хвилин. Зрозуміло, стільки часу їх ніхто не чекає, люди сідають на інший транспорт, а самі тролейбуси на цих маршрутах залишалися напівпорожніми», – відзначив С.ФРОНЦ.

За його словами, після оптимізації маршрутної мережі тролейбуси на маршрутах курсуватимуть з періодичністю 5-8 хвилин. Завдяки реорганізації в тролейбусному парку розраховують збільшити доходи від перевезення пасажирів.

С.Фронц також додав, що після повного закриття одного з маршрутів, а також об`єднання ще двох в один нумерація маршрутів залишиться без змін, оскільки люди вже звикли до існуючих номерів. Таким чином, в Тернополі діятимуть маршрути під номерами 1, 2, 5, 8, 10 і 11.

Довідка УНІАН. У Тернополі щодня на рейс виходить 45-46 тролейбусів, вони обслуговують 70 км. тролейбусних ліній. Більшість тролейбусів вже вичерпали свій термін експлуатації і потребують заміни.