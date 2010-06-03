На Полтавщині забракували 50% молочних та м’ясних виробів

Упродовж травня 2010 року відділ державного нагляду ДП «Полтавастандартметрологія» перевірив молокопродукти та м’ясні вироби на загальну суму майже 7,5 тис. грн. Через невідповідність вимогам нормативної документації було забраковано продукції на суму 3 тис. 680 грн. (49,4%).

Про це повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що загалом фахівці ДП «Полтавастандартметрологія» обревізували 143 кг м’ясних напівфабрикатів та м’ясних виробів та 104 кг молочної продукції.

Наприклад, на одному підприємстві м’ясопереробної галузі з шести партій ковбасних виробів п’ять не відповідали вимогам нормативної документації за маркуванням кожної одиниці транспортної тари та маркуванням, нанесеним на самоклеючі етикетки (бандеролі), які прикріплюють на кожний батон ковбас. За результатами перевірки підприємству видано приписи: про усунення порушень додержання стандартів, норм і правил, про заборону реалізації п’яти партій та п’яти видів продукції, застосовано штрафні санкції на загальну суму близько 22 тис. грн., складено протокол про адміністративні правопорушення та винесено постанову про накладення адміністративного стягнення в розмірі 255 грн.

За результатами проведеного державного нагляду впродовж травня 2010 року заборонено до реалізації 11 нестандартних партій продукції та видано 11 приписів про заборону реалізації всієї продукції. До трьох підприємств застосовано штрафні санкції на загальну суму 22,423 тис. грн., чотирьох осіб притягнено до адміністративної відповідальності.