Кава не допомагає людині прокинутися

Бадьорість від кави – всього лише ілюзія, вважають британські учені. Багато хто говорить, що не може повноцінно думати зранку, поки не вип`є горнятко кави. Завзяті кавомани, можливо, дійсно відчувають прилив енергії. Але цей ефект досягається всього лише завдяки заповненню запасів кофеїну в організмі, втрачених за ніч, пише газета The Daily Mail.

Кавоманам краще обійтися без традиційного ранкового гарнятка - воно лише підвищує збудливість і кров`яний тиск, вважають фахівці Бристольського університету, які опублікували звіт в журналі Neuropsychopharmacology.

У проведеному британцями експерименті взяли участь 379 людей. Вони утримувалися від вживання кави протягом 16 годин, а потім приймали кофеїн або плацебо (напій, що не надає ніякого ефекту), після чого науковці вивчали реакцію їхнього організму. З`ясувалося, що відмінності між самопочуттям виявилися незначними.

"Наше дослідження показує, що ми не одержуємо переваги завдяки споживанню кофеїну – хоча відчуваємо, що підбадьорилися. Насправді, кофеїн лише повертає нас в нормальний стан", - заявив Пітер РОДЖЕРС з факультету експериментальної психології, один з основних авторів роботи. "З іншого боку, хоча кофеїн може підсилити концентрацію свідомості, для більшості його споживачів цей ефект дуже малий", - додав він.

Виробники кави не згодні з висновками учених. Щоб краще розібратися в проблемі, потрібні подальші дослідження, вважає виконавчий директор Британської кавової асоціації доктор Юан ПОЛ. "Є величезний масив даних, які показують, що кофеїн все-таки підвищує рівень концентрації, діючи як стимулятор на центральну нервову систему, провокуючи викид адреналіну", - сказав він.

"Цей ефект ми знаходимо не тільки у людей з низьким рівнем концентрації, таких як працівники нічної зміни, або ті, хто прокидається вранці, але також він виявляється і у тих, чий рівень концентрації вже високий", - додав він. Кава, коли її вживають помірно, тобто в об`ємі не більше чотирьох-п`яти горняток на день, безпечна, відзначає доктор Пол.

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