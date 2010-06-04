У Росії виробництво вина зросло в два рази

Виробництво столового вина в Росії в квітні 2010 року зросло майже в 2 рази (на 90,3%) - до 3 мільйонів декалітрів (дал), йдеться в матеріалах Росстату.

Виробництво лікеро-горілчаних виробів із вмістом спирту понад 25% від об`єму готової продукції за звітний період знизилося на 16% - до 457 тисяч дал.

Виробництво світлого пива в квітні цього року впало на 3,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року і склало 90 мільйонів дал.

Виробництво солоду за звітний період знизилося на 19,4% - до 85,7 тисяч тонн.

Виробництво сигарет в Росії в квітні 2010 року в порівнянні з квітнем 2009 року скоротилося на 4,6% - до 33,4 мільярдів штук.

РІА “Новини”