Малюнки на стаканах із зображенням картинок зі Шрека, що продаються в McDonald`s у США, були зроблені з використанням небезпечного для здоров`я металу кадмію. Про це повідомляє Associated Press. Компанія змушена була припинити продаж 12 мільйонів стаканів.

Стаканчики вагою близько 500 грамів, що випускали з чотирма різними варіантами малюнка, продавали за два долари під час кампанії просування мультфільму “Шрек назавжди”. На малюнках зображені Шрек, Кіт у чоботях, принцеса Фіона і Осел.

Згідно з дослідженням американської Комісії з безпеки споживчої продукції (CPSC), використання стаканів може завдати серйозної шкоди здоров`ю. Кадмій є канцерогеном, який викликає розм`якшення кісток і проблеми з нирками. У даному випадку наслідки для здоров`я можуть бути викликані попаданням кадмію на руки дітей, а потім і всередину організму, якщо дитина не вимиє руки і засуне палець у рот.

Представники CPSC відзначають, що на стакани потрапили дуже невеликі дози кадмію, які трохи перевищують допустимі рівні. Проте регулятори і компанія все-таки вирішили відкликати продукцію, яка потенційно є небезпечною.

Згідно з програмою просування, стакани повинні були продавати з 21 травня (дати прем`єри фільму в кінотеатрах) до кінця червня. За час кампанії було продано близько 7 мільйонів стаканів.

Нагадаємо, CPSC вперше проявила неспокій з приводу змісту кадмію в дитячих товарах ще в січні 2010 року, коли шкідливий метал виявили в прикрасах для дітей. Деякі товари містили до 91% отруйного компоненту.

Макдональдз Юкрейн Лтд відреагувала на інформацію, що з`явилася в українських ЗМІ, про те, що McDonald`s відкликає 12 мільйонів стаканів із зображенням Шрека. Як повідомили представники компанії, дана ситуація стосується тільки продукції в США.

"Дана ситуація стосується США, до України рекламні стакани Шрек не ввозили", - сказав керівник департаменту державних і суспільних зв`язків Макдональдз Юкрейн Лтд Михайло ШУРАНОВ.

За його словами, в Україні в закладах Макдональдз продаються тільки ті іграшки, безпека яких "додатково підтверджена сертифікатами відповідності і санітарно-гігієнічним висновком".

Кореспондент