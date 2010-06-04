У Луцьку відкриють перший в Західній Україні автокінотеатр

Інвестиційна група VolWest Group в другій половині червня 2010 року планує відкрити перший в Західній Україні автокінотеатр в спортивно-оздоровчому комплексі «Адреналін-Сіті» в Луцьку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначають у повідомленні, автокінотеатр просто неба займатиме територію близько 0,8 га. При цьому компанія не озвучує суму інвестицій у відкриття кінотеатру.

У компанії повідомили, що в спорткомплексі відкрили тенісні корти і майданчик для гри в бадмінтон. У планах компанії відкрити ще два тенісні корти просто неба.

СК «Адреналін-Сіті» – проект інвестиційної групи VolWest Group, загальна площа якого складатиме близько 25 тис. кв. м критого приміщення і 7 га території просто неба. Перша черга була відкрита в серпні 2009 року.

Сьогодні в СК «Адреналін-Сіті» працюють критий картинг з трасами для дорослих і дітей (від 3 до 8 років), футбольний і волейбольний майданчики, тенісний корт, настільний теніс, мультимедійний тир, екстремальний велодром з майданчиком для тріалу і dirty jumping, критий пейнтбол, лазертаг і страйкбол, ставок для рибалки, стрілецький клуб «Січ» і комплекс для відпочинку «Гарнізон».

У 2010 році була відкрита друга черга розважальних закладів, серед яких кінокомплекс «Адреналін» і спорткомплекс «Арена Сіті», де розміщені криті ролердром, тенісні корти, арена для міні-футболу і приміщення для гри в настільний теніс.

Довідка УНІАН. Інвестиційна компанія VolWest Group здійснює стратегічне управління мережею магазинів «Наш край» (Луцьк).