Комуністи пропонують замінити ПДВ податком зі споживання
"Останній менш корумпований"
Парламентська фракція Комуністичної партії України наполягає на ліквідації податку на додану вартість (ПДВ) із заміною його на податок зі споживання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), про це заявив народний депутат з фракції КПУ, голова парламентського підкомітету з питань податкової політики Євген ЦАРЬКОВ на засіданні Дискусійного клубу при академії. За його словами, ПДВ є серйозною «базою для корупції у сфері оподаткування».
Є.ЦАРЬКОВ проінформував, що замість ПДВ фракція КПУ пропонує ввести податок на споживання в розмірі 10%. На думку комуністів, цей податок простіше адмініструвати, і він є менш корумпованим.
За словами народного депутата, серед інших законодавчих нововведень, на яких наполягає фракція Компартії, - націоналізація або отримання державної частки у виробництві лікеро-горілчаних виробів. Є.ЦАРЬКОВ зазначив, що, за підрахунками комуністів, націоналізація горілчаної промисловості збільшить надходження до держбюджету на 84 млрд. грн. на рік.
«Ці гроші могли б повністю закрити потреби України у фінансуванні медичної галузі», - запевнив депутат.
Відповідаючи на запитання студентів, Є.ЦАРЬКОВ не погодився з думкою, що в Україні з приходом нової влади спостерігається утиск свободи слова. Він вважає, в Україні неможлива була свобода слова і раніше, оскільки центральні засоби масової інформації в країні контролюються олігархами. Є.ЦАРЬКОВ також переконаний, що незалежні ЗМІ в Україні можливі тільки на базі державної форми власності.
Довідка УНІАН. МАУП є найбільшим недержавним ВНЗ в Україні. В академії навчається близько 45 тис. студентів. Дискусійний клуб МАУП розпочав свою роботу в 2008 році. Формат клубу допускає запрошення провідних політиків, чиновників, громадських діячів і бізнесменів, які, окрім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції із студентами філіалів Академії в усіх регіонах України.