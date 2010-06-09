Комуністи пропонують замінити ПДВ податком зі споживання

Парламентська фракція Комуністичної партії України наполягає на ліквідації податку на додану вартість (ПДВ) із заміною його на податок зі споживання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), про це заявив народний депутат з фракції КПУ, голова парламентського підкомітету з питань податкової політики Євген ЦАРЬКОВ на засіданні Дискусійного клубу при академії. За його словами, ПДВ є серйозною «базою для корупції у сфері оподаткування».

Є.ЦАРЬКОВ проінформував, що замість ПДВ фракція КПУ пропонує ввести податок на споживання в розмірі 10%. На думку комуністів, цей податок простіше адмініструвати, і він є менш корумпованим.

За словами народного депутата, серед інших законодавчих нововведень, на яких наполягає фракція Компартії, - націоналізація або отримання державної частки у виробництві лікеро-горілчаних виробів. Є.ЦАРЬКОВ зазначив, що, за підрахунками комуністів, націоналізація горілчаної промисловості збільшить надходження до держбюджету на 84 млрд. грн. на рік.

«Ці гроші могли б повністю закрити потреби України у фінансуванні медичної галузі», - запевнив депутат.

Відповідаючи на запитання студентів, Є.ЦАРЬКОВ не погодився з думкою, що в Україні з приходом нової влади спостерігається утиск свободи слова. Він вважає, в Україні неможлива була свобода слова і раніше, оскільки центральні засоби масової інформації в країні контролюються олігархами. Є.ЦАРЬКОВ також переконаний, що незалежні ЗМІ в Україні можливі тільки на базі державної форми власності.

Довідка УНІАН. МАУП є найбільшим недержавним ВНЗ в Україні. В академії навчається близько 45 тис. студентів. Дискусійний клуб МАУП розпочав свою роботу в 2008 році. Формат клубу допускає запрошення провідних політиків, чиновників, громадських діячів і бізнесменів, які, окрім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції із студентами філіалів Академії в усіх регіонах України.