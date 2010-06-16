На Волині перевірять доцільність зростання ціни на хліб

На Волині контролюючі органи перевірять доцільність зростання на 15% ціни на хліб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, таке розпорядження дав заступник голови облдержадміністрації Віталій КАРПЮК на робочій нараді з питань цінової ситуації на ринку хліба в області.

Підставою для зустрічі із підприємцями стало підвищення цін підприємством ВАТ "Хліб" на сорти "Січовий" та "Луцький" на 15%. В.КАРПЮК зазначив, що хлібопекарі не повинні так чинити: "У вас немає жодної підстави на таке рішення. Таким чином ви лише створюєте ажіотаж серед населення".

Представники ж хлібопекарських підприємств мотивують підвищення ціни на хліб ростом закупівельної ціни на борошно.

Натомість В.КАРПЮК зауважив, що зерна на складах Волині вдосталь для того, аби забезпечити область достатньою кількістю борошна для випікання хліба. Окрім того, він наказав реалізаторам хліба налагодити співпрацю з працівниками Володимир-Волинського та Ковельського хлібопідприємств. Адже на цих пекарнях хліб дешевший та якісний, а на прилавках супермаркетів обласного центру його немає.

Відтак, В.КАРПЮК дав вказівку представникам контролюючих органів допомогти ВАТ "Хліб" збалансувати цінову політику на продукцію підприємства.