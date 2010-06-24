Українська економіка втрачає гроші від перегляду працівниками футболу

Втрати української економіки від перегляду працівниками у робочий час матчів чемпіонату світу з футболу становитимуть 1 млрд. грн.

Як пише тижневик «Коментарі:», тільки відкриття чемпіонату світу з футболу «витягло» з української економіки більш як 400 млн. грн., сумарні ж втрати можуть перевищити 1 млрд.

Видання пояснює, що для розрахунку цього показника аналітики брали такі параметри: аудиторія телетрансляцій національної першості з футболу – 2-5 млн. осіб (немає точних даних про те, скільки українців дивляться чи слухають трансляції з чемпіонату світу футболу, що проходить зараз у Південно-Африканській Республіці) та розмір внеску середньостатистичного українця у ВВП.

Відтак, при прогнозованому українському ВВП 1062 млн. грн. і кількості працюючого населення 14 млн. осіб, середньостатистичний українець заробляє для економіки країни 36 грн. за годину. Якщо п’ять робочих днів поспіль 2 млн. осіб замість роботи годину витрачатимуть на перегляд футбольних матчів, то економіка може втратити за цей період 432 млн. грн. Якщо ж дивитимуться 5 млн. осіб — 1 млрд. грн.

Крім того, як зазначають «Коментарі:», близько 15% українських працівників мають працювати під час другого (17.00) і/або третього (21.30) матчу. Це співробітники з робочим днем до 18.00, позмінні працівники, працівники сфери торгівлі й послуг. Тоді втрати економіки (уже за 15 робочих днів чемпіонату, після групового турніру денних матчів не буде) можуть становити 595-1405 млн. грн.

Водночас «Коментарі:» відзначають, що поки найдорожчим для української економіки виявилося 11 червня — день відкриття чемпіонату. Двогодинну трансляцію тієї п’ятниці подивилося близько 6 млн. осіб, які працюють, що дорівнює 430 млн. грн. незаробленого ВВП. Тобто сумарні втрати економіки потенційно становитимуть від 1 до 1,8 млрд. грн. (або 1,5% середньомісячного ВВП), і це без урахування тих фактів, що часто після футбольних матчів співробітники приходять на роботу у стані похмілля або недосипання, а отже, працюють мало й неохоче, пишуть «Коментарі:».