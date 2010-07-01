Шановні рекламодавці!
11:13, 01 липня 2010Права споживачів
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У рубриці «Прес-релізи» агентство УНІАН надає Вам можливість на комерційних умовах розміщувати повідомлення про діяльність ваших компаній, підприємств, організацій, асоціацій тощо.Повідомлення публікуються у відкритому доступі.
У рубриці «Прес-релізи» агентство УНІАН надає Вам можливість на комерційних умовах розміщувати повідомлення про діяльність ваших компаній, підприємств, організацій, асоціацій тощо.
Повідомлення публікуються у відкритому доступі.
Додатковий бонус – можливість размістити логотип компанії на головній сторінці «УНІАН-Споживчі новини».
Контакти:
Відділ маркетингу УНІАН.
Керівник – Наталя ТКАЧЕНКО,
т/ф. 220-11-98, 8 092-256-17-50, nat#unian.net
заступник керівника - Юрій Пономарьов,
8 050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian.net
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