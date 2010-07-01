Шановні рекламодавці!

11:13, 01 липня 2010
Права споживачів
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У рубриці «Прес-релізи» агентство УНІАН надає Вам можливість на комерційних умовах розміщувати повідомлення про діяльність ваших компаній, підприємств, організацій, асоціацій тощо.Повідомлення публікуються у відкритому доступі.

У рубриці «Прес-релізи» агентство УНІАН надає Вам можливість на комерційних умовах розміщувати повідомлення про діяльність ваших компаній, підприємств, організацій, асоціацій тощо.

Повідомлення публікуються у відкритому доступі.

Додатковий бонус – можливість размістити логотип компанії на головній сторінці «УНІАН-Споживчі новини».

Контакти:

Відділ маркетингу УНІАН.

Керівник – Наталя ТКАЧЕНКО,

т/ф. 220-11-98, 8 092-256-17-50, nat#unian.net

заступник керівника - Юрій Пономарьов,

8 050 469-47-36, ICQ 270149190,  yura#unian.net

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