Шановні рекламодавці!

У рубриці «Прес-релізи» агентство УНІАН надає Вам можливість на комерційних умовах розміщувати повідомлення про діяльність ваших компаній, підприємств, організацій, асоціацій тощо.Повідомлення публікуються у відкритому доступі.

У рубриці «Прес-релізи» агентство УНІАН надає Вам можливість на комерційних умовах розміщувати повідомлення про діяльність ваших компаній, підприємств, організацій, асоціацій тощо. Повідомлення публікуються у відкритому доступі. Додатковий бонус – можливість размістити логотип компанії на головній сторінці «УНІАН-Споживчі новини». Контакти: Відділ маркетингу УНІАН. Керівник – Наталя ТКАЧЕНКО, т/ф. 220-11-98, 8 092-256-17-50, nat#unian.net заступник керівника - Юрій Пономарьов, 8 050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian.net

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