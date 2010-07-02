В Україні середня зарплата підвищилася на 94 грн.

У травні 2010 року середня заробітна плата по Україні підвищилася на 94 грн., порівняно з квітнем і на 1 червня становила 2201 грн., із початку року – збільшилася на 285 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в травні, порівняно з квітнем, зросла на 42 грн. – до 3 293 грн. (із початку року збільшилася на 324 грн.), по Київській області – збільшилася на 135 грн. – до 2 277 грн. (із початку року – на 370 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 49 грн. – до 2 497 грн. (і початку року – на 314 грн.), по Дніпропетровській області – збільшилася на 44 грн. – до 2 366 грн. (із початку року – на 343 грн.).

Середньомісячна зарплата в Україні в січні-травні ц.р. становила 2 058 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середньомісячна заробітна плата за підсумками 2009 року становила 1 906 грн. на одного штатного працівника.