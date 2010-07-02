Завдяки теплій і вологій погоді грибний сезон в Україні почався передчасно. Руді лисички заполонили столичні переходи і зупинки, але після перевірки виявилося – чи не кожна третя лисичка радіоактивна.

У лабораторії за цей сезон перевірили тонни грибів - чисті зустрічаються вкрай рідко. Фахівці вже знають, звідки везуть більшість забруднених лисичок – найбільше це Житомирська, Рівненська і Чернігівська область, де є забруднені місця.

"Також гриби можуть накопичувати свинець, кадмій, миш`як і ртуть", - розповідають фахівці.

Наприклад, у придбаних журналістами на стихійному ринку та перевірених в лабораторії грибах радіоактивність утричі перевищує норму.

Шкода від радіоактивних грибів відчутна не зразу. Радіонукліди накопичуються в кістках, а потім опромінюють клітини зсередини. В окремих випадках, кажуть у лабораторії, це викликає онкологічні захворювання.

ТСН