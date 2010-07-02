ФК “Оболонь” презентує новий логотип
13:04, 02 липня 2010Права споживачів
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На стадіоні «Оболонь Арена»
У понеділок, 5 липня о 17:00 на стадіоні “Оболонь АРЕНА” відбудеться презентація нового логотипу ФК «Оболонь». Про це УНІАН повідомив прес-аташе ФК «Оболонь».
Також у програмі заходу - представлення команди та нових гравців. Після презентації відбудеться автограф-сесія із гравцями та тренерами команди.
У заході візьмуть участь президент ФК «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН та тренер клубу Сергій КОВАЛЕЦЬ.
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