ФК “Оболонь” презентує новий логотип

У понеділок, 5 липня о 17:00 на стадіоні “Оболонь АРЕНА” відбудеться презентація нового логотипу ФК «Оболонь». Про це УНІАН повідомив прес-аташе ФК «Оболонь».

Також у програмі заходу - представлення команди та нових гравців. Після презентації відбудеться автограф-сесія із гравцями та тренерами команди.

У заході візьмуть участь президент ФК «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН та тренер клубу Сергій КОВАЛЕЦЬ.