Томенко каже, що треба пропагувати відпочинок по всій Україні

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що варто пропагувати відпочинок та оздоровлення в літній період не тільки у Криму, а у всій Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи заклики президента Віктора ЯНУКОВИЧА відпочивати в Криму.

«Добре, що Президент України підключився та особисто пропагує наш проект, який ми розпочали у 2005 році і який проходить під гаслом «відпочивай в Україні», - відзначив М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, він не заперечує вагомості Криму як прекрасного місця для відпочинку, однак оздоровчий, курортний туристичний потенціал в Україні набагато більший. «Мова йде і про Закарпаття та Прикарпаття, Поділля та багато інших регіонів України», - зазначив він.

Отож, на думку М.ТОМЕНКА, варто пропагувати відпочинок та оздоровлення в літній період не тільки в Криму, а у всій Україні, тоді «це дасть можливість не лише оздоровитися, а й вивчити історію, природні принади нашої держави».

Окрім того, він зауважив, що, коли йдеться про державних чиновників, то вони у такому разі зможуть на власні очі побачити, яких інвестицій потребує санаторно-курортна галузь України.