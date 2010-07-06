Європарламент розширить захист прав пасажирів кораблів

Європарламент підтримав розширення захисту прав пасажирів кораблів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Інес АЙАЛА СЕНДЕР (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Іспанія), схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Згідно з ухваленим сьогодні рішенням, пасажири регулярних морських та річних рейсів матимуть право на відшкодування вартості квитків у випадку, якщо рейс скасовано, або затримується більше ніж на 90 хвилин, і таке скасування чи затримка не пов’язані з погодними умовами.

При цьому, нове регулювання передбачає також надання за можливості пасажирам рейсів, що затримуються, або скасовані, харчування.

Крім того, пасажири матимуть право на компенсацію 25% вартості квитка у таких випадках: затримання на одну годину з прибуттям в кінцеву точку судна з подорожі, розрахованій на термін до 4 годин; затримання на дві години з прибуттям в кінцеву точку судна з подорожі, розрахованій на термін від 4 до 8 годин; затримання на три години з прибуттям в кінцеву точку судна з подорожі, розрахованій на термін від 8 до 24 годин; затримання на шість годин з прибуттям в кінцеву точку судна з подорожі, розрахованій на термін понад 24 годин.

Якщо затримка вдвічі більше встановлених вище мінімумів – пасажир отримує право на компенсацію 50% вартості квитка.

Передбачається, що нові правила наберуть чинності вже з 2012 року.