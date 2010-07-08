Україну може «затопити» неякісним пальним

Після скасування мита на імпорт російської і казахської нафти до Білорусі Україну «затопить» неякісним пальним.

Про це повідомляє тижневик «Коментарі:».

Як стверджує видання, вітчизняні трейдери почнуть закуповувати в Білорусі дешевші напівфабрикати для збільшення виробництва неякісного сумішевого бензину на українських нафтобазах. Частка фальсифікату на ринку нафтопродуктів загрожує зрости з нинішніх 20–30 до 50%. Цьому сприяють застарілі українські стандарти якості (16 червня 2010 року Мінпаливенерго вкотре переніс терміни переходу ринку на європейські стандарти).

Минулого року поставки готових білоруських нафтопродуктів в Україну перевищили 1 млн. т. Також було завезено 0,9 млн. т нафтових напівфабрикатів, з яких уже на місцях (за допомогою октанопідвищуючих присадок) вироблялися сумішеве автомобільне пальне. Загалом до обнуління російських мит частка білорусів на українському ринку в 2006–2009 роках упевнено зростала з 4–5 до 15%. За найбільш обережними прогнозами, частка білорусів збільшиться до 20–22%, пишуть «Коментарі:».