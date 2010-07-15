Автотрансінспекція виявила більш як 10 тис. нелегальних перевізників

За підсумками роботи в I півріччі 2010 року Головавтотрансінспекція Міністерства транспорту і зв`язку України запобігла діяльності 10 290 нелегальних перевізників.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, щодо порушників складено 11,7 тисяч актів і винесено 4,3 тис. постанов про застосування штрафних санкцій на загальну суму 5,1 млн. гривень, з яких уже переказано до Державного бюджету України 2,8 млн. гривень.

Крім того, в I півріччі ц.р. інспекція під час державного контролю, нагляду за безпекою пасажирських автоперевезень і перевірки ліцензійних умов перевірила понад 2 тисячі перевізників, а на маршрутах руху - більш як 136 тисяч транспортних засобів.

Загалом за півріччя до порушників транспортного законодавства вжито жорстких заходів впливу: анулювано 1,7 тисячі ліцензій, накладено штрафних санкцій на загальну суму понад 11,7 млн. грн., з яких до Держбюджету України переказано 7,2 млн. грн.

Крім того, з початку року Головавтотрансінспекцією ухвалено рішення про видачу 13,3 тис. ліцензій суб`єктам господарювання (що на 4,7% більше від показника 2009 р.) і 62,8 тис. ліцензійних карток (на 23% більше, ніж за аналогічний період 2009 року). Також ухвалено рішення про відмову 134 заявникам – суб`єктам господарювання у видачі ліцензії (з них 15 – на міжнародні перевезення).

Довідка УНІАН. В Україні на ринку послуг із здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, станом на 1 липня 2010 р., діє 123,5 тис. суб`єктів господарювання, які відповідно до законодавства одержали ліцензії: 24,3 тис. – на перевезення пасажирів, 59,4 тис. – на перевезення вантажів, 35,6 тис. – перевезення пасажирів на таксі, 4,2 тис. – перевезення пасажирів і вантажів.

У своїй діяльності ліцензіати використовують 393,4 тис. автомобільних транспортних засобів.