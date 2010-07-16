У Тернополі відновили вивезення сміття.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби міської ради Олег УДИЧ, після звернення міської ради до виконавчої служби вчора судовиконавці у супроводі правоохоронців виїхали у Малашівці і пояснили жителям цього села незаконність їхніх дій щодо перекриття дороги на сміттєзвалище.

«7 серпня минулого року суд заборонив перешкоджати вивозу сміття, перекриваючи дорогу, і коли відновлювали вивіз сміття з Тернополя у березні, судовиконавці тоді керувалися саме цим рішенням суду. Відтак, коли було вкотре перекрито дорогу на полігон, мерія звернулася до судовиконавців щодо відновлення виконавчого провадження», – пояснив О.УДИЧ.

Він запевнив, що сутичок між правоохоронцями і членами громади села, які перекривали дорогу, не було. «Із судовиконавцями на звалище також виїздив міський голова, його заступники, працівники управління житлово-комунального господарства та керівники ЖЕКів, які з відновленням вивозу сміття на звалище тут же повідомляли меру, які вулиці вже очищені від сміття, а звідки його вивезуть за кілька годин», – сказав О.УДИЧ.

За його даними, станом на 19.00 з Тернополя вивезли 47 високотонажних автомобілів сміття.

У мерії запевняють, що до неділі, 18 липня усе накопичене за 10 днів сміття буде вивезено з Тернополя, а з понеділка відходи будуть вивозити у звичному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі прилеглих до Малашівецького сміттєзвалища сіл, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема вивезення сміття існувала майже 2,5 місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між Тернопільською ОДА і громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння жителі Малашівців розблокували дорогу.

29 листопада жителі Малашівців знову перекрили дорогу на сміттєзвалище.

Відповідно, сміття з Тернополя почали вивозити в Хмельницьку, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області.

27 березня 2010 року за допомогою правоохоронців було відновлено вивезення сміття на Малашівецьке сміттєзвалище.

31 березня громада Малашівців підписала меморандум з Тернопільскою міською радою і ОДА, у якому погодилася на вивезення сміття з Тернополя на сміттєзвалище біля села до 1 липня. Меморандумом було передбачено, що облдержадміністрація та міська рада продовжуватимуть фінансувати заходи, спрямовані на закриття сміттєзвалища, розроблять проектно-кошторисну документацію на проведення першочергових заходів з його рекультивації, а також завершать рекультивацію до 1 листопада 2010 року.