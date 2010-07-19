На ПЗЗ затримали понад 2 тис. осіб за ходіння по коліях

У першій половині цього року за ходіння по залізничних коліях на Південно-Західній залізниці затримано 2089 осіб. Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, вони сплатили штрафи на загальну суму понад 19 тис. грн.

Згідно з повідомленням, тільки у червні цього року за ходіння по коліях працівники воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці затримали і оштрафували 333 правопорушників.

За даними ПЗЗ, незважаючи на профілактичну роботу залізничників серед населення, затримання і штрафи, люди щодня порушують правила поведінки на залізничному транспорті.

Південно-Західна залізниця звертається до пасажирів з проханням, для їх власної безпеки, переходити залізничні колії лише у спеціально встановлених місцях.