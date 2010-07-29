У Кіровограді в криницях вміст нітратів превищує норму

У Кіровограді перевищення вмісту нітратів виявлено у воді більше, ніж половини приватних колодязів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кіровоградської міськради з посиланням на інформацію державного санлікаря Кіровограда Іван КАСЯНЕНКА.

Нещодавно фахівцями служби були перевірені 232 колодязі на території приватних домоволодінь, де мешкають немовлята. Перевищення вмісту нітратів (у 10-15, місцями – у тисячу разів) виявлено у 132 з них.

За словами І.КАСЯНЕНКА, стосовно решти колодязів, де якість води відносно нормальна, ніхто не може дати гарантії, що пити з них воду безпечно.

«Згідно з нормативами, поблизу колодязя в радіусі 50 метрів не повинно бути джерел забруднення. Однак у Кіровограді приватний сектор щільно забудований, і в кожному дворі – зливні ями, надвірні вбиральні, які забруднюють поверхневі та підземні води», - наголосив головний санлікар міста.

Він також повідомив, що протягом 1-го півріччя 2010 року фахівці санепідемстанції взяли 553 проб води з мереж централізованого водопостачання. З них лише 5 не відповідали ДСТУ за бактеріологічними та 15 – за хімічними показниками.