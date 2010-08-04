В уряді кажуть, що хліб дорожчати не повинен

В Україні нема підстав для подорожчання хліба і хлібобулочних виробів.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА перед засіданням уряду, передає прес-служба Партії регіонів.

"Немає ніяких підстав, щоб хліб подорожчав", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хліб може подорожчати через збільшення зарплат на 10%, підвищення цін на енергоносії, а також через зниження прогнозу урожаю зернових.