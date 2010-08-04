На Чернігівщині людей запитають про споживання йодованої солі

У Чернігівській області проведуть статистичне дослідження щодо вживання йодованої солі. Про це повідомив керівник міської екологічної організації "Зелений світ" Іван ОСАДЦІВ.

"Дослідження проводить "Зелений світ" спільно з обласним управлінням статистики", - сказав він.

За словами І.ОСАДЦІВА, попереднє дослідження проходило рік тому. Воно показало, що 86% жителів Чернігівщини знали про користь йодованої солі (серед сімей з дітьми відсоток ще більше – 97,7%). Але лише 17,5% жителів області споживали йодовану сіль регулярно, 60% - рідко.

"Наскільки змінилося за цей рік ставлення до йодованої солі і чи стали жителі області споживати її більше. На ці питання відповість статистичне дослідження", - сказав І.ОСАДЦІВ. Водночас, у червні цього року представники торгівлі Чернігівщини повідомили про зростання споживання йодованої солі втричі з початку року на фоні зменшення споживання звичайної солі.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2009 року на Чернігівщині почалася Програма з подолання йододефіциту за підтримки Дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні. У її рамках відбувається велика інформаційна кампанія щодо необхідності вживання йодованої солі, особливо в районах, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Про користь йодованої солі розповідають фахівці в лікарнях і школах, також розповсюджується інформація через пресу, радіо, телебачення, мережу інтернет.