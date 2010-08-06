ВНЗ прийматимуть документи для вступу через електронну пошту

З наступного року прийом документів для вступу у вищі навчальні заклади здійснюватиметься через електронну пошту і розпочнеться до закінчення терміну розгляду апеляцій Українським центром оцінювання якості освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК.

«Я думаю, що в майбутньому році ми подання заяв абітурієнтами повністю переведемо в електронний вигляд. Електронний спосіб подавання заяв зніме багато проблем і покінчить із чергами. Крім цього, наступного року ми розпочнемо прийом документів, не чекаючи завершення роботи апеляційних комісій Центру незалежного оцінювання», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр зауважив, що окрім електронної форми реєстрування заяв документи можна буде подати традиційним способом у приймальні комісії.

«Інших великих змін не буде, тому що хотілося, щоб правила прийому були кілька років стабільними», – зазначив Д.ТАБАЧНИК.