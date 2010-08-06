Стінг відкрив продуктовий магазин в Італії

Співак Стінг з дружиною Труді Стайлер відкрили в Італії продуктовий магазин під назвою Тенута іль Паладжіо (Tenuta il Palagio). Подружжя володіє цим місцем вже 13 років, воно служило для них домом - але тепер пара вирішила зробити його комерційно прибутковим приміщенням.

Магазин від Стінга і Труді буде продавати оливкову олію, вино, мед і салямі, виготовлені зі спеціальної свинини місцевого походження.

Всі продукти, з яких виробляються товари, вирощені на території маєтку Стінга. Раніше вони відразу ж експортувалися в США і Британію, але тепер будь-які туристи і фанати співака зможуть купити собі що-небудь на фермі.

Днями на фермі відбулося урочисте відкриття магазину. Були присутні сусіди пари і мер сусіднього містечка Figline Valdarno. Стінг заявив місцевій пресі, що в нього завжди було відмінне взаєморозуміння між гарною музикою і гарною їжею.

"Якщо я не поїм добре, то не зможу співати", - пояснив музикант.

ТСН