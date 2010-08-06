В Умані подорожчав хліб
11:00, 06 серпня 2010Права споживачів
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У середньому на 10 копійок
В місті Умань Черкаської області зросли ціни на хлібобулочні вироби.
Як передає кореспондент УНІАН, в середньому вартість різних сортів хліба і батона збільшилася на 10 копійок.
Підвищило ціну місцеве підприємство - ЗАТ “Уманьхліб”, - яке є найбільшим виробником і постачальником хліба в Уманському районі.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у ЗАТ "Уманьхліб", такий крок зумовлений зростанням собівартості хлібобулочних виробів через підвищення з 1 серпня тарифів на газ, який використовується для випікання хліба.
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