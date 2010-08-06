В Умані подорожчав хліб

В місті Умань Черкаської області зросли ціни на хлібобулочні вироби.

Як передає кореспондент УНІАН, в середньому вартість різних сортів хліба і батона збільшилася на 10 копійок.

Підвищило ціну місцеве підприємство - ЗАТ “Уманьхліб”, - яке є найбільшим виробником і постачальником хліба в Уманському районі.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у ЗАТ "Уманьхліб", такий крок зумовлений зростанням собівартості хлібобулочних виробів через підвищення з 1 серпня тарифів на газ, який використовується для випікання хліба.