У Києві розробляють проект Концепції громадського харчування

У Києві розпочато роботу над розробкою проекту Концепції громадського харчування в рамках Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, відповідно до вимог УЄФА приймаюче місто повинно організувати належну роботу пунктів продажу продуктів харчування та напоїв в офіційній фан-зоні для того, щоб задовольнити попит усіх відвідувачів у будь-який час і забезпечити найвищий рівень обслуговування.

Концепція передбачатиме, що продукти харчування та напої у межах фан-зони будуть продаватись за стандартною ринковою ціною, яка не може бути незаконно підвищена під час проведення змагань. З міркувань безпеки буде заборонено використовувати скляні пляшки і бокали.

Пріоритет у здійсненні торгівельної діяльності матимуть спонсори УЄФА. Як відомо, офіційними спонсорами турніру визначено McDonalds, Carlsberg, Coca-Cola, Adidas, Castrol, Hyundai - KIA Motors.