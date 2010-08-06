Тернопільський губернатор критикує умови відпочинку в таборах

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК негативно оцінює умови відпочинку в дитячих таборах області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, приводом для критики став його візит в дитячий оздоровчий заклад «Лісова пісня» в Борщові та оздоровчий комплекс «Збруч» смт. Скала-Подільська Борщівського району.

«У Борщові раніше був прекрасний дитячий табір, а на сьогодні він практично знищений і функціонує за рахунок ентузіазму керівника. Але, попри це, там немає елементарних умов для відпочинку та оздоровлення дітей», - констатував М.ЦИМБАЛЮК. Аналогічну оцінку губернатор дав і табору в Скалі Подільській.

«Аналізуючи оздоровчий період 2010 року, мусимо констатувати, що відбувається оздоровлення для відсотка. Особливо це стосується пришкільних таборів, коли діти взагалі не виїжджають за територію проживання та навчання. А в більшості таборів, які діють в області, немає елементарних умов для відпочинку», - підсумував побачене М.ЦИМБАЛЮК.

У зв’язку з цим він заявив про наміри провести спільну нараду з власниками таборів та керівниками обласних управлінь, аби до наступного літнього оздоровчого періоду підготувати мінімум 2-3 табори, які можна буде показати як взірцеві. «Всі інші повинні будуть підтягуватися до них. Бо поки що лозунг «Все найкраще - дітям» залишається лише на словах. І мені прикро визнавати, що це літо ми вже проспали, зараз наше завдання - якісно підготувати школи до нового навчального року», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.