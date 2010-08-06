На Тернопільщині забракували 2,3% перевіреної продукції

Інспектори державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» впродовж липня 2010 року перевірили продукцію на загальну суму 2 млн. 398 тис. грн. Через невідповідність нормативній документації було забраковано 2,3% продукції. Загалом було проведено 24 перевірки, порушення виявили у 17 випадках.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, серед перевіреної продукції був автомобільний бензин та дизельне паливо, бетонні стінові блоки, бетонні тротуарні вироби, ковбасні, борошняні та кондитерські вироби, безалкогольні напої, мінеральна та питна вода, морозиво.

Фахівці ДП «Тернопільстандартметрологія» впродовж липня 2010 року видали 4 приписи про заборону реалізації 4 партій продукції та 12 приписів про заборону реалізації всієї продукції 12 найменувань. 17 суб’єктів господарювання було оштрафовано на суму близько 20 тис. грн. Дві особи притягнуті до адміністративної відповідальності.